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Giriş Tarihi: 4.2.2022

Kamu bankaları üretim ve ihracat için sahaya indi

Kamu bankaları üretim ve ihracat için sahaya indi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kamu bankalarının genel müdürlerini üretim ve ihracat merkezi Bursa'da üyeleriyle bir araya getirdi. TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Türk bankacılık sektörü 2022'de de üreten, yatırım yapan, ihracat yapan ve istihdam sağlayan reel sektör temsilcilerinin yanında yer almaya devam edecek" dedi.
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ise "Son 2 yılda kredi ve destek ürünleriyle, küresel ümitsizlikler nedeniyle zorlanan işlemelerimizin güvenli limanı olduk" diye konuştu.
Bursa'da 37 şube ve 500 çalışanla hizmet verdiklerini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da Bursa'da 19 milyarlık mevduat topladıklarını aktardı.
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Kamu bankaları üretim ve ihracat için sahaya indi
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