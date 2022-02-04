Kamu bankaları üretim ve ihracat için sahaya indi

Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kamu bankalarının genel müdürlerini üretim ve ihracat merkezi Bursa'da üyeleriyle bir araya getirdi. TBB Başkanı ve Ziraat Bankası
Genel Müdürü Alpaslan Çakar
, "Türk bankacılık sektörü 2022'de de üreten, yatırım yapan, ihracat yapan ve istihdam sağlayan reel sektör temsilcilerinin yanında yer almaya devam edecek" dedi.
Vakıfbank
Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih
ise "Son 2 yılda kredi ve destek ürünleriyle, küresel ümitsizlikler nedeniyle zorlanan işlemelerimizin güvenli limanı olduk" diye konuştu.
Bursa'da 37 şube ve 500 çalışanla hizmet verdiklerini ifade eden Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan
da Bursa'da 19 milyarlık mevduat topladıklarını aktardı.