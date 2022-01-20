Kamu bankalarına 51.5 milyar TL sermaye desteği

HÜKÜMET kamu bankalarını güçlendirmek için harekete geçiyor. TL'deki zayıflamayla bozulan sermaye yapılarını ve kredi kapasitelerini desteklemek için kamu bankalarında 51.5 milyar TL'lik sermaye artışına gidilmesine karar verildi. Ziraat
Bankası'na 22.5 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank
'a 13.5'er milyar TL, katılım bankalarına 2 milyar TL'lik ek sermaye planlanıyor. Ek sermayelendirme konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunum yapılırken, önümüzdeki günlerde sürecin tamamlanması bekleniyor. Yapılacak sermaye artırımının, kamu bankalarının kredi kapasitesini 325 milyar lira civarında artırması bekleniyor. Kamu bankalarının ana sermayedarı Türkiye Varlık Fonu
, Mayıs 2020'de Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'a 21 milyar lira sermaye desteği sağlamıştı.