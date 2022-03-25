Kamu bankalarında genel kurullar tamam

ZİRAAT Bankası
, Halkbank ve Vakıfbank
'ta genel kurullar dün yapıldı. Ziraat Bankası'nın yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik olmazken, Vakıfbank'ta Dilek Yüksel
ile Serdar Tunçbilek
'in yerine, H. Kemal Kurt ve Mehmet Hüseyin Bilgin
getirildi. Halkbank'ta ise Himmet Karadağ
'ın yerine Mesut Karakaş
yönetime girdi. Buna göre Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu Burhaneddin Tanyeri (Başkan), Veysi Kaynak, Alpaslan Çakar, Faruk Çelik, Feyzi Çutur, Ahmet Genç, Mahmut Kaçar, Serruh Kaleli ve Fazlı Kılıç'tan oluştu. Halkbank'ta ise yönetim kurulunda Recep Süleyman Özdil (Başkan), Mesut Karakaş, Osman Arslan, Şeref Aksaç, Meltem Taylan Aydın, Maksut Serim, Ebubekir Şahin, Sezai Uçarmak, Mevlüt Uysal bulundu. Vakıfbank'ta ise Mustafa Saydam (Başkan), Abdi Serdar Üstünsalih, Cemil Ragıp Ertem, Abdülkadir Aksu, Adnan Ertem, Şahin Uğur, H. Kemal Kurt, Mehmet Hüseyin Bilgin ve Sadık Yakut görev aldı.
BORSADA YÖNETİM DEVAM
Borsa İstanbul'un da 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart'ta yapıldı. Oylama sonucu seçilen yeni Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurulu müteakip yaptığı toplantıda Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdürlük görevine Korkmaz Ergun'un devam etmesine karar verildi. Mevcut yönetim kurulu üyeleri 3 yıllığına tekrar seçildiler.