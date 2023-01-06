Kamuda kreş ücreti 621 lira oldu

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle kamuya ait sosyal tesislerde ödenecek asgari bedeller netleşti. Kamuya ait eğitim, dinlenme tesislerinden yararlanacak memurlar, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 55 lira, 70 lira veya 84 lira ödeyecek. Konaklama bedeli ise söz konusu özelliklere göre 32 lira, 29 lira veya 25 lira olarak belirlendi. Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, konaklama bedeli ise söz konusu özelliklere göre 32 lira, 29 lira veya 25 lira olarak belirlendi. Kararlaştırılan konaklama bedelleri yaz dönemine rastlayan 1 Temmuz ila 15 Ağustos arasında 42 veya 38 lira olacak.Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 621 lira olarak tespit edildi. Kurum personeli de dâhil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 29 lira, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 42 lira alınacak. Tebliğ 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek. ANKARA