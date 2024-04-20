Kamuda seminere, kırtasiye masrafına son verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programı taviz vermeden uygulayacaklarını ve başarıya ulaşacaklarını belirtti. Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefleri için de "Enflasyonu yüzde 40'ın altında tutacağız. Yıl sonunda yüzde 39'a inmesinin bile psikolojik etkisi olacaktır" dedi.Geçtiğimiz günlerde AK Parti Strateji Kurulu'na sunum yapan Şimşek, programı tavizsiz uygulayarak başarıya ulaşacaklarını vurguladı. Kamuda tasarrufun önemine işaret eden Şimşek, "Alınacak önlemler kapsamında kurumların sadece ek ödenek taleplerinin geri çevrilmesi bulunmuyor. Biz mevcut bütçelerinden de kısmayı düşünüyoruz. Gereksiz tüm harcamaları engelliyoruz. Personel alımından araç alımına, yurtdışı ziyaretlerden konferans, seminer gibi etkinliklere, kırtasiye, elektrik, su gibi giderlere kadar kısıtlama yapılıyor" ifadelerini kullandı.Lojistik, tarımsal üretim, deprem ödemeleri dışında bir alana para aktarımı olmayacağını vurgulayan Hazine Bakanı Şimşek, "Lojistik alanındaki yatırımlar önemli. Üretilen ürünlerin ihracı için limanlar, buralara yük taşınacak yollar ve demir yolları yapımları sürecek. Deprem harcamaları devam edecek. Tarımı da desteklemeyi sürdüreceğiz. Sağlıkta ise yerli ilaç kullanımı artırılmalı" diye konuştu.