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Giriş Tarihi: 18.4.2024

Kamuda tasarruf yasası yolda

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Kamuda tasarruf yasası yolda
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf yasasının hazırlandığını söyledi. Yılmaz, bundan sonraki EKK toplantılarının çoğunun gündeminin yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği artırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konuları ile ilgili olacağını belirtti. Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Yılmaz, kamuda tasarruf ile ilgili 15 maddelik tasarruf paketi getirilmesi sorusuna, "Bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz" şeklinde yanıt verdi. Cari işlemler hesabı ile ilgili olarak da sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.
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Kamuda tasarruf yasası yolda
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