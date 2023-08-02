Kamuda üst yönetim değişmedi

SAĞLAM bilançoları ve her kriz döneminde sağladıkları finansman desteğiyle Türkiye'nin büyümesinin adeta lokomotifi olan kamu bankalarının genel kurulları dün yapıldı. Ziraat Bankası'nda Alparslan Çakar, Vakıfbank'ta Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank'ta Osman Arslan genel müdürlük görevlerine devam edecek.Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu üyeliklerine Faruk Çelik, Mahmut Kaçar ve Ahmet Genç'in yerine eski büyükelçi Serdar Kılıç, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Fatih Aydoğan Öztürk atandı. Burhaneddin Tanyeri, Alpaslan Çakar, Feyzi Çutur. Fazlı Kılıç ve Serruh Kaleli'nin yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etme kararı alındı. Veysi Kaynak da yönetim kuruluna girdi. Halkbank'ta Prof. Dr. Mesut Karakaş'ın yerine eski milletvekili Mihrimah Belma Satır getirildi. Süleyman Özdil, Mevlüt Uysal, Sezai Uçarmak ve Şeref Aksaç'ın görevlerine devam etmelerine, Asman Arslan, Meltem Taylan Aydın, Maksut Serim ve Ebubekir Şahin'in 3 yıl süreyle seçilmelerine karar verildi. Ayrıca Faruk Özçelik ve Mehmet Aydın 3 yıl süreyle Denetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki 150 bini esnaf olmak üzere 400 bine yakın müşterinin 57 milyar lira tutarındaki kredisinin ertelendiğini söyledi. Arslan ayrıca, depremden bugüne 152 bin müşteriye 57 milyar lira kredi imkânı sunduklarını, deprem bölgesindeki 48 bin esnafa 19 milyar lira kredi kullandırdıklarını kaydetti.Vakıfbank'ta Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin yerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur getirildi. Öte yandan Vakıfbank, uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar, 5 yıl vadeli yeni bir teminatlı fonlama işlemine imza attı.