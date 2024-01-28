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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Kamudaki engelli sayısı 12 kat arttı

Kamudaki engelli sayısı 12 kat arttı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Etimesgut Belediyesi'nin engelsiz yaşam özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Belediye Başkanı Enver Demirel'den bilgi alan Göktaş, engellilerle bir araya geldi. Destek eğitim sınıfı ve spor salonunda incelemelerde bulunan Göktaş, sahne sanatları dersliğindeki kursiyerleri ziyaret etti. Bakan Göktaş, engelli vatandaşların toplumsal yaşama uyumlarını sağlamanın ve yaşam kalitelerini daha da artırmanın önemine vurgu yaptı. Engelleri kaldırmak, engellilerin hayata aktif katılımlarını sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getiren Göktaş, son 21 yılda kamudaki engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarını vurguladı. ANKARA
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Kamudaki engelli sayısı 12 kat arttı
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