Kanal İstanbul tam gaz devam ediyor

Türkiye'ninmega projesi Kanal İstanbul, ilk günden beri asılsız iddiaların odağında olmaya devam ediyor. Önceki gün bazı yayın organlarında projenin imar planlarının iptal edildiğine dair haberler yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Kanal İstanbul projesinin bulunduğu Rezerv Yapı Alanı'na yönelik halen geçerli olan imar planlarının iptal edildiği iddialarını yalanladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "3 etaptan oluşan toplam 13 bin hektarlık alanın 1/100.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlama süreci 2021 yılı içinde tamamlanmış olup söz konusu planlar yürürlüktedir. Haberlerde iddia edildiği gibi imar planlarının iptal edildiği hususu gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Parselasyon işleminin 2022 yılı başında, 1 ay olmak üzere askı ilanına çıktığı belirtilirken, geçen sürede yapılanlar şöyle anlatıldı: "19 bin parseli ilgilendiren parselasyon işleminin askı ilanı sürecinin tamamlanması akabinde bakanlığımızca yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliğidir. Örneğin Başakşehir ilçesi Şahintepe olarak bilinen mahallemizde vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirerek düzeltmeleri yerine getiriyoruz.""Faaliyet alanımızda yürüttüğümüz her projede olduğu gibi imar uygulaması sürecini de biz yaptık oldu zihniyetiyle yürütmedik, yürütmeyiz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Askı sürecinde yapılan talepler kapsamında bakanlığımızca yeni bir imar uygulamasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz" dedi.