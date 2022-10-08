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Haberler Ekonomi Haberleri 'Kanuni' sondaj gemisi, Türkali-12 kuyusundaki çalışmalarında sona yaklaşıyor
Giriş Tarihi: 8.10.2022 16:41 Son Güncelleme: 8.10.2022 16:43

'Kanuni' sondaj gemisi, Türkali-12 kuyusundaki çalışmalarında sona yaklaşıyor

DHA
’Kanuni’ sondaj gemisi, Türkali-12 kuyusundaki çalışmalarında sona yaklaşıyor

Karadeniz'de 'Fatih', 'Yavuz' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin çalışmaları sürerken, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında göreve çıkan 'Kanuni' ile Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama operasyonları gerçekleştiriliyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda daha önce keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gaz rezervinin dışında hidrokarbon arama faaliyetlerine devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında göreve çıkan 'Kanuni' sondaj gemisi, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama operasyonları yapıyor.

TPAO'nun gazı 2023 yılının ilk çeyreğinde karaya ulaştırması için belirlenen takvim çerçevesinde hazırlıklar tamamlanmaya çalışılırken, 'Fatih', 'Yavuz' ve 'Kanuni' sondaj gemileri, faaliyetlerine devam ediyor. 'Kanuni'nin, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışmalarını bu ay içinde bitirmesi ve yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor.

KARADENİZ'DE 15 DOĞAL GAZ KUYUSU AÇILDI

Türkiye'nin milli enerji ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını yoğunlaştıran TPAO, kıyıdan 170 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 metre derinlikteki deniz tabanı üretim sisteminin inşasına devam ediyor. Şu ana kadar proje kapsamında Karadeniz'de toplam 15 doğal gaz kuyusu açıldı.

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'Kanuni' sondaj gemisi, Türkali-12 kuyusundaki çalışmalarında sona yaklaşıyor
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