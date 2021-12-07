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Giriş Tarihi: 7.12.2021 22:50 Son Güncelleme: 7.12.2021 22:51

Kanuni sondaj gemisinden güzel haber: Başarıyla tamamladı!

AA
Kanuni sondaj gemisinden güzel haber: Başarıyla tamamladı!

Kanuni sondaj gemisinden güzel haber geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kanuni sondaj gemisinin, Karadeniz'in derinliklerinde yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamladığı bildirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kanuni sondaj gemisinin, Sakarya Gaz Sahası'nda 150 gün 24 saat aktif olarak çalışma yürüttüğü, Karadeniz'in derinliklerinde yaptığı ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Paylaşılan info grafikte yer alan bilgilere göre, Kanuni, ilk derin deniz kuyu testlerini Türkali-2 kuyusunda gerçekleştirdi.

Gemi, 2154 metre su derinliği ve 3950 metreye varan son derinlikte kuyu testlerini yaptı.

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Genişliği 42 metre ve uzunluğu 227 metre olan Kanuni, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gaz keşfettiği kuyulardaki test çalışmalarını yapmakla görevlendirilmişti.

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Kanuni sondaj gemisinden güzel haber: Başarıyla tamamladı!
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