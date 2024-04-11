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Giriş Tarihi: 11.4.2024

Kapadokya’da 3 ayda 531 bin 607 turist ağırlandı

FULDA SARIYER
Kapadokya’da 3 ayda 531 bin 607 turist ağırlandı
Nevşehir Valisi Ali Fidan, Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'da ilk 3 aylık verilere göre, geçen yıl 441 bin olan ziyaretçi sayısının bu yılın ilk üç ayında 531 bine yükseldiğini bildirdi. Nevşehir'de düzenlenen bayramlaşma programına katılan Vali Fidan, gazetecilere, turizm verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Fidan, peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi mekanları ile tanınan Kapadokya'da turizm hareketliliğinin 12 ay boyunca sürdüğünü, bayram tatili dolayısıyla günde yaklaşık 50 bin kişinin konakladığını söyledi.
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Kapadokya’da 3 ayda 531 bin 607 turist ağırlandı
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