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Giriş Tarihi: 22.2.2023 10:33

Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesine geriledi.

AA
Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1678 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 75,2'ye indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 75,7 oldu.

Öte yandan açıklamada, "Şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi yanıtları 1 Şubat'tan itibaren derlenmiş olup depremden etkilenen 11 ilde bulunan firmaların ağırlıklı yanıtlanma oranı bir önceki ay yüzde 87 iken şubatta yüzde 61,1'e gerilemiştir." ifadelerine yer verildi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2022 2023
Ocak 77,6 75,3
Şubat 76,6 75,2
Mart 77,3
Nisan 77,8
Mayıs 78,0
Haziran 77,6
Temmuz 78,2
Ağustos 76,7
Eylül 77,4
Ekim 76,9
Kasım 75,9
Aralık 76,5

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Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti
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