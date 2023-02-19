’Kapgan’ vitrine çıkıyor! Muharebede devrim yaratacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, ilk kez yurt dışında tanıtılacak.

IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı, 20-24 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayisi ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

HAVELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı insansız hava ve kara araçlarından oluşan "dijital birlik" konsepti de fuarda sergilenecek. Bu kapsamda orta sınıf-2 insansız kara aracı olarak konumlandırılan Kapgan, orta sınıf-1 insansız kara aracı Barkan ve bulut altı insansız hava aracı Baha'nın yetenekleri ziyaretçilere anlatılacak.

IDEX Fuarı'yla Kapgan, ilk kez yurt dışında tanıtılacak. Kapgan, fuarda Canik ve Unirobotics ile işbirliği halinde entegrasyon çalışmaları yapılan 30x113 milimetre topla sergilenecek. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2000 metre etkin menzile caydırıcılık sağlayacak. Farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de Kapgan'a entegre edilebilecek.

Kapgan, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşullarında, değişik görüş şartlarında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak diğer faydalı yükler dışında, gerekli görüldüğü durumlarda, platform üzerinde yük taşınacak arayüzler bulunabilecek.

Kapgan, HAVELSAN Otonomi Paketi sayesinde otonom devriye, GPS bağımsız görev, dinamik güzergah planlama, link kaybında eve dönüş ve sürülebilir yol analizi yapabilme kabiliyetiyle elektronik harbe karşı yüksek seviye dayanım sağlayacak.