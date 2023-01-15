Kar var kayak yapılıyor

Sömestre tatiline sayılı günler kala velilerin de tatil arayışı hızlandı. Kurak geçen kış mevsimi nedeniyle beklenen kar yağışının olmaması tatilcileri kayak merkezlerine mesafeli hale getirirken kayak merkezlerinin yöneticileri çareyi pistleri karlama yapmakta buldu. "Kar yok!" söyleminin kayak bölgelerine olan talebi olumsuz etkilediğini anlatan turizmciler, "Kar yağmadı ancak kayak tesislerinin hemen hepsinde suni karlama makineleri var. Dolayısıyla bütün pistler açık. Gelenler rahatlıkla kayak yapar, keyifli bir tatil geçirirler" diyor.Radisson Blu Kayseri Erciyes Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, "Geçen yıl bu dönemde rezervasyonlarımız yüzde 100'ü bulmuştu. Bu yıl dağ otelimizde yüzde 85'lerde, şehirde ise yüzde 75'lerde seyrediyor" dedi. Kar yağışının beklentilerin altında seyrettiğini anlatan Çiloğlu, "Erciyes'te şu anda 12 pist açık ve kayak yapılıyor" diye konuştu. Erzurum Dedeman Palandoken Resort& Dedeman Ski Lodge Genel Müdürü Bora Kanber, "Kar yok!" söyleminin kayak tesislerine ciddi zarar verdiğini ve bunun rezervasyonları olumsuz etkilediğini söyledi. Bora Kanber, "Şu anda Erzurum'da kar yağıyor. Dönem dönem yağışlar oldu ki olmadığı dönemde bizim suni karlama makinelerimiz var. Burada pistler aralık ayından beri kayak için açık. Milli kayakçılar geliyor" ifadelerini kullandı.Kaya Palazzo (Dorukkaya-Kartalkaya) Bölge Müdürü Yusuf Avcı, Kartalkaya'da kar yağışının olduğunu bunun yanı sıra suni karlamayla da pistlerin beslendiğini söyledi. Avcı, "Vatandaşlar kar yağdı haberlerine bakıyor. Hal böyle olunca yığılma oluyor ve fiyatlar artıyor. Son dakika yer bulmakta da zorlanıyorlar" dedi.Afyonkarahisar Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, sömestre tatili için termal otellere yüksek talep olduğunu belirterek, "Afyon yüzde 80-85 dolu" dedi. TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler de kıyı otellerine yüksek talep olduğunu kaydetti.