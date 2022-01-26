Kar yağdı raflar boşaldı

İstanbul
'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gerekli önlemler alınmadığı için lojistikte de büyük aksama yaşaattı. Vatandaşların yanı sıra marketlere ürün taşıyan araçlar saatlerce yollarda kalınca, tedarik zinciri kırılan marketlerin rafları boş kaldı. İki gün boyunca başta zincir marketler olmak üzere, birçok yerel marketin de rafı hızla boşaldı. Meyvesebze reyonlarının yanı sıra et ve et ile süt ürünlerinin olduğu raflar vatandaşlar tarafından adeta talan edildi. Özellikle de market markalı ve fiyatları daha uygun olan ürünler hızla tükendi. İl genelinde bazı market şubelerinde vatandaşlar pirinç, yağ gibi temel gıda ürünlerini bile tedarik etmekte büyük güçlük çekti.
YOLLAR KAPANDI
SABAH'a kar yağışının en yoğun olduğu gün vatandaşların panik halde alışveriş yaptığı bilgisini veren bir market çalışanı, "İlk gün aşırı kardan dolayı büyük yoğunluk oldu. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği düşüncesiyle insanlar yüklü alışveriş yaptı. Bize mal taşıyan araçlar yolda kaldığı için raflarımız hızla boşaldı" dedi. Yollar kapalı olduğu için biten ürünlerin yerine yenisinin gelmediğini belirten başka bir market çalışanı ise, "Raflarımız boş kaldı. Bir-iki güne kadar yeni ürün gelir" diye konuştu.
FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI
İl genelinde market rafları hızla boşalırken, meyve-sebze bulunan marketlerde ise fiyatlar adeta dudak uçuklatıyor. Biberin kilogramı ortalama 20 ila 35 lira arasında, domates ise 9 ila 20 TL arasında satılıyor. Bir adet marul 8 ila 10 TL civarında satılırken, ince bir bağ roka 5 TL, maydanoz ise 4 ila 5 TL arasında satılıyor. Kış sebzesi olan karnıbaharın kilogram fiyatı ise 7.50 ila 12 TL arasında değişiyor. Yine başka bir kış sebzesi olan pırasının kilogram fiyatı 10 ila 13 TL arasında satışa sunuluyor. Bazı marketlerin ise kilogram fiyatı yüksek olan biber, domates gibi sebzelerde kilogram yerine gram fiyatları yazdıkları dikkat çekiyor. Örneğin içinde sadece 4 adet olan 300 gram dolmalık biber
ve 300 gram kırmızı biber 8 liradan satışa sunuluyor.
ARZ DÜŞüŞÜ YAŞANIYOR
ESAS sorunun ürün arzında yaşandığını anlatan Türkiye Halciler Federasyonu
Başkanı Yüksel Tavşan
, "Seralarda ısıtma maliyeti yüksek olduğu için verim düşüyor. 10 dönüm seradan 500 kilogram patlıcan alınırken maliyet arttığı için bu 50 kilograma düştü. Arz sorunu da yaşanıyor" dedi. Soğuk ve kar nedeniyle kışlık ürünlerin de tarlalardan sökülemediğini anlatan Tavşan, "Toprak donduğu için çiftçi havuç, pırasa gibi ürünleri sökemiyor. Ürün arzının düşmesi fiyat artışını tetikliyor" diye konuştu.
FIRSATÇILIĞA MÜSAADE EDİLMEMELİ
KAR yağışı nedeniyle lojistikte 2-3 günlük aksaklıkların yaşandığını belirten Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yolların açılmasıyla gıda tedarikinin yeniden rayına gireceğini söyledi. Soğuk hava nedeniyle pazarcıların pazar kuramadığını, manavların da tezgah açamadığını anlatan Tavşan, "Bu dönemde büyük marketler sadece ürün koyabiliyor. Onlar kısa süreli tedarik zinciri yaşasa da yine de rafa ürün koyuyor. Ama bunu fırsata çevirenler de var. Vatandaşlarımmız fırsatçılığa müsade etmemeli" dedi.