Karadağ, Türk yatırımcının radarına girdi

Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan Karadağ'ın gayrimenkul piyasasının yazlık ev yatırımcıları ve bölgeye taşınmak isteyen uluslararası alıcıların talebiyle canlanıyor. Karadağ, 295 kilometrelik sahil şeridi ile sadece turistlerin değil gayrimenkul yatırımcılarının da radarına girdi. İstikrarlı ekonomisi ve stratejik konumu sayesinde emlak pazarının umut vaadettiğini ifade eden Karadağ Group Kurucusu Çınar Şahin, "2023 Karadağ'da emlak yatırımı yapmak için en uygun zaman dilimlerinden biri. Birkaç gün içinde tamamlanabilen işletme kayıt süreci, yabancı ve yerli yatırımcıların aynı koşullara tabi tutulması, genç ve dinamik işgücünün bulunduğu çalışma ortamı, istikrarlı ekonomiden kaynaklanan güvenli iş ortamı ve Karadağ'ı önemli Avrupa ülkelerine bağlayan altyapısı yer alıyor. Ayrıca gayrimenkul fiyatlarının İspanya, İtalya gibi ülkelere kıyasla nispeten uygun olması, daha düşük giriş maliyetle uzun vadede yüksek getiri arayan yatırımcılar için bölgeyi cazip bir seçenek haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI GAYRİMENKUL YATIRIMCILARINA TEŞVİK

Karadağ hükümetinin, uluslararası gayrimenkul yatırımcıları teşvik ederek bu ilgiyi desteklediğini ifade eden Şahin, "Karadağ hükümeti, emlak piyasasını iyileştirmek adına yatırımları teşvik eden politikalar uyguluyor. Tüm yabancı yatırımcılar, yerel yatırımcılarla aynı devlet teşviklerinden yararlanabiliyor. Bu da yatırımcıların pazara girmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca, hükümet uluslararası yatırımcılara mülk haklarını güvence altına alan destekler sunuyor. Gerekli şartların yerine getirilmesi halinde de yabancılara oturum izni dahi veriyor. Ayrıca bölgenin ekonomik koşullarından yararlanmak için şirket kurmak isteyenlere de birçok avantaj sunuyor" dedi.

"KARADAĞ'DA ŞİRKET KURANLAR, SCHENGEN VE ABD VİZESİNİ DAHA KOLAY ALIYOR"

Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında birinci sırada yer aldığının altını çizen Şahin, "Karadağ'da şirket kurmak, birçok Avrupa ülkesine göre daha kolay. Bu bölgede şirket kuracak yatırımcının Karadağ'da yaşaması zorunlu değil. Aynı zamanda fatura kesme, dükkan açma gibi mecburiyetleri de yok. Yatırımcılar, oturum kartı üzerinden çok kolay bir şekilde Schengen ve ABD vizesi de alabiliyor" diye konuştu.

"TÜRK YATIRIMCILAR GAYRİMENKUL YATIRIMI SÜRECİNE EŞLİK EDECEK GÜVENİLİR PARTNERLER ARIYOR"

6 senedir Karadağ'da, son 1 senedir de İzmir'deki muhasebe ve emlak ofisleriyle Türkiye'deki yatırımcılara Karadağ'da gayrimenkul satışını kolaylaştırarak yerel pazarın avantajlarından yararlanmalarını sağladıklarını ifade eden Şahin, "Türk yatırımcılara Karadağ'da gayrimenkul satışı yaparak yerel pazarın avantajlarından yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Karadağ, hem tatil hem de yatırım için kusursuz bir ülke. Türkiye'deki yatırımcılara burada kendilerine uygun bir gayrimenkul bulmaları için her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.