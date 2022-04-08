Karadeniz gazı için dev bir adım daha

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'de yeni görev için yola çıktı. Geçen hafta Filyos Limanı'na götürülen dev kuyubaşı vanası Yavuz'la dün Karadeniz'in derinliklerine indirilmek üzere açıldı. Karadeniz'de çıkarılacak gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek dev vanalar deniz tabanına indirilecek. 'KAŞİF' isimli su altı robotuyla deniz tabanına indirilecek olan, 65 ton ağırlığa, 5.1 metre yüksekliğe ve 5.9 metre genişliğe sahip dev kuyu başı vanalarından 8 adet daha getirilmesi planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz gemisini uğurlama töreninde konuştu. Türkiye'nin kaderini değiştirecek keşif ile ilgili önemli bir adım atıldığını anlatan Dönmez, "Bu işler bugünden yarına olan işler değil. Hem masada hem de sahada yapılan uzun süreli planların neticesidir. Bu başarılar hepimizin, 84 milyonundur. Bir amaç için çıktık, bir sürü engelle karşılaştık yılmadık" dedi.Dönmez, yakın zamanda Doğu Akdeniz'de de doğalgaz ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağı müjdesini verdi. Bakan Dönmez, "Bütün gayretimiz Karadeniz gazının ilk etabını 2023'te milletimizin hizmetine sunmak. Bugüne kadar 8 kuyumuzun sondajını tamamladık, bir kuyuda arama devam ediyor. Türkali 1 ve 2 kuyularında alt tamamlamalarını tamamladık. Deniz etüt çalışmalarını da bitirdik. Gemilerimizde yoğun bir mesai harcıyoruz" dedi.