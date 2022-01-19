Karadeniz gazı için takvim netleşti

Türkiye
'nin
en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası
'ndaki 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya ulaştıracak olan hat için ilk boru 21 Şubat tarihinde döşenmeye başlanacak. Deniz altı borularının ilk etabı geçtiğimiz günlerde Zonguldak
'taki Filyos Limanı
'na getirilirken, "Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi
'" kapsamında yapılacak çalışmaların takvimi de netleşti. Doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, 21 Şubat 2022'de başlayacak. 464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesi 30 Mayıs 2023'te bitecek. Çalışmaların devam ettiği süre boyunca Filyos Limanı ve çevresinde çeşitli tedbirler alınacak. Sakarya Gaz Sahası araştırma alanı ile Filyos Limanı arasındaki yaklaşık 177 kilometre uzunluğundaki deniz alanının 3 kilometre sağ ve 3 kilometre sol tarafı olarak belirlenen koridorun içinde gemi demirleyemeyecek. Bu bölgede balıkçılık faaliyetleri de duracak. Ayrıca, çalışmalara engel olmaması ve herhangi bir kazaya sebep oluşturmaması için su altında ve deniz dibinde araştırma faaliyetleri gibi faaliyetler de yapılamayacak.
10 MİLYON M3 İŞLENECEK
Çalışmaların ardından Karadeniz gazı, şu anda Zonguldak'ın Çaycuma
ilçesinde yapımı devam eden ve 3 bin 200 dönümlük bir alana inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi
'nde karaya çıkacak. Tesiste, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp işleme yapılması beklenirken, devam eden süreçte işleme kapasitesi 40 milyon metreküpe kadar çıkacak.