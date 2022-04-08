Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Karadeniz gazı için yeni adım: Dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda
Giriş Tarihi: 8.4.2022 15:13

Karadeniz gazı için yeni adım: Dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda

AA
Karadeniz gazı için yeni adım: Dev vanalardan ikisi Filyos Limanı’nda

Karadeniz'de çıkarılacak gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek iki dev vananın deniz tabanına indirilmesi için hazırlık yapılıyor.

Mart ayı sonunda ilki, dün ise ikincisi Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirilen kuyu başı vanaları, Filyos Limanı'ndan Yavuz Sondaj Gemisi ile Türkali-2 kuyusuna indirilecek.

Vanalar, içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek.

"KAŞİF" isimli su altı robotuyla deniz tabanına indirilecek olan, 65 ton ağırlığa, 5,1 metre yüksekliğe ve 5,9 metre genişliğe sahip dev kuyu başı vanalarından 8 adet daha getirilmesi planlanıyor.

Diğer sondaj gemilerinden Fatih Gökçebey-1 sondaj çalışmasına, Kanuni ise Türkali-5'te çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini sırtlayacak boruların tamamı haziranda limana indirilmiş olacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
UNILEVER TÜRKİYE’DE
UNILEVER TÜRKİYE’DE
ARKADAŞINA GÖNDER
Karadeniz gazı için yeni adım: Dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA