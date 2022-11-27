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Giriş Tarihi: 28.11.2022

Karadeniz gazından müjdeli haber

Karadeniz gazından müjdeli haber
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Neredeyse tamamında dışa bağımlı olduğumuz bir üründe Karadeniz gazı devreye girdiği zaman ve tam üretime geçtiğimizde toplam tüketimin yüzde 25-30'luk kısmını artık kendi gazımızı kullanıyor olacağız. Doğal gazda dışa bağımlılığımız yüzde 70'e inecek" dedi. Gazda yeni keşiflere ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Dönmez, şunları kaydetti: "Sakarya gaz sahası içerisinde bir komşu alanda yeni keşif amaçlı bir sondajımız daha yapılıyor. Çaycuma -1 adını verdiğimiz kuyuda. İlk veriler pozitif geliyor. Orada da netice alınca bunu vatandaşımızla paylaşacağız. Karadeniz'i, daha çok müjde verebileceğimiz bir saha olarak görüyor ve değerlendiriyoruz, biraz sabırlı olursak inşallah o da olacak. İlk gelen veriler de bizim 540 milyar metreküplük doğal gaz verisini belki yukarı yönlü güncelleme ihtiyacını da doğurabileceği yönünde."
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Karadeniz gazından müjdeli haber
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