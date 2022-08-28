“Karbonsuzlaşma adımları acil bir gereklilik”

Türkiye'de olduğu gibi dünyada da insan odaklı anlayış ve kurumsal sorumlulukla sürdürülebilirlik stratejisini benimseyen Axa, insanlığı uzun vadede etkileyen önemli risk faktörlerini her yıl sektörün ve kamuoyunun bilgisine sunuyor.Dünya çapında çok sayıda risk uzmanı ve sigorta sektörü çalışanının görüşleriyle oluşturulan Gelecek Riskleri Raporu'nun bu yılki yayınında da geçen yıl olduğu gibi iklim değişikliğinin yarattığı yıkıcı riskler ön plana çıkıyor. Axa Grubu'nun 2022 yılı raporunda geçen yıldan farklı olarak, iklim değişikliğiyle beraber biyoçeşitlilik kaybına da en önemli risk faktörü olarak yer veriliyor. Axa'nın 2022 yılı Gelecek Riskleri Raporu'nda tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının ve beraberinde getirdiği risklerin en aza indirilmesi için ilgili tüm aktörlerin aksiyon alması gerektiğine dikkat çekiliyor. Hem sigortacı hem de yatırımcı olarak sürdürülebilirlik stratejisini benimseyen ve "insanlığın gelişimi adına, insanlık için önemli olanı koruma" amacıyla hareket eden Axa, gelecek raporunda iklim değişikliğini yavaşlatmak ve biyoçeşitlilik kaybının önüne geçmek için enerji dönüşümünün hızlanması gerektiğini ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının, özellikle karbon salımı yüksek enerji kaynaklarının yerini alması gerektiğini vurguluyor. Raporda ayrıca, iklim değişikliği konusunda gerekli önlemlerin alınmaması halinde küresel ısınmanın 3,2 dereceyi bulacağı ulaşacağı da belirtiliyor. Konuyla ilgili kendi eylem planını da kamuoyuyla paylaşan Axa, sigortalama işlemlerinde ve yatırım kararlarında karbon-yoğun işletmelere yer vermeyeceğini, küresel çapta ekonominin karbonsuzlaştırılması hedefini ifade eden net sıfır dönüşüm için üzerine düşeni yapacağını ifade ediyor.Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, rapor hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: "2022 yılı Gelecek Riskleri Raporu'nda artık iklim değişikliğinin yanı sıra, biyoçeşitlilik kaybının da toplumlar ve küresel ekonomi için ne kadar kritik bir önemde olduğunun altını çiziyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve biyoçeşitlilik kaybının önüne geçmek için ekonomik faaliyetlerde karbonsuzlaşmaya doğru hızlı adımlarla yol almak acil bir gereklilik olarak öne çıkıyor. Axa olarak, sürdürülebilirlik stratejimizle hem sektöre hem de ekonominin diğer aktörlerine öncülük ettiğimiz için gururluyuz. Sigortalama ve yatırımcılık faaliyetlerimizde izlediğimiz 'yeşil' politikayla tüm aktörleri sürdürülebilirlik vizyonumuza davet etmeye devam edeceğiz."