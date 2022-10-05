Kardelen Boya ithalatı azaltacak çözümlere odaklandı

Kardelen Boya olarak yeni ürün çalışmalarını son yıllarda özellikle sanayinin ve savunma sektörünün ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini dile getiren Kardelen Boya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Deryal, "İnşaat sektöründe artık ürün gamı ve uygulama alışkanlıkları yerleşti. Biz bu alandaki tüm ihtiyaçları zaten karşılıyoruz. Sanayi alanı ise dinamik ve var olan veya yeni gelişen ihtiyaçlarına sürekli daha etkin çözüm arayışı içinde" dedi.Özel ürünlerin genellikle yurt dışından geldiğini ve maliyetlerin çok üzerinde satılarak sanayicinin işini zorlaştırdığını belirten Deryal, "Bu kapsamda laboratuvarımızda talebe ve ihtiyaca göre özel ürünler üzerinde çalışıyoruz" diye aktardı. Boya sektörünün en önemli sorunlarından birinin hammaddede yurtdışı bağımlılığı olduğunu kaydeden Deryal, "İthalatın fazla olması aynı zamanda ihracat potansiyelinde de ülkemizi ve yerli firmalarımızı zor duruma sokuyor" dedi. İthal edilen malzemelerle üretilen ürünlerin maliyetteki dezavantajının yurt dışı pazarlarında kaliteli üründe rekabetçi fiyatlara sahip olmalarında en büyük engellerden biri olduğunu aktaran Deryal, "Ekonomiye sağlanacak katma değerin artırılabilmesi ihracatta yerli firmalarımızı desteklemekten geçiyor" diye konuştu.Kardelen Boya olarak Türkiye genelinde toplamda 5 bine yakın satış noktasına ulaştıklarından bahseden Deryal, "İhracatta ise ABD, Panama, Almanya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Irak, Libya, Türkmenistan, Tacikistan, Suriye, KKTC ve Cezayir gibi birçok ülkeye ürünlerimizi ulaştırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.