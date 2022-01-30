Karsan Otonom e-ATAK Norveç yollarında

Global anlamda elektrikli araç satış payının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Norveç
, otonom elektrikli otobüs tercihini Karsan'dan yana kullandı. ADASTEC tarafından geliştirilen flowride.ai Seviye 4 Otonom yazılımını kullanan ve planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen Karsan Otonom e-ATAK, Avrupa
'nın ilk kez bir şehir hattında kullanılacak ve Stavanger
şehri yolcularını taşıyacak. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı rota üzerindeki duraklara yanaşma, inmebinme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama ve benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.
GELECEĞE YÖN VERİYORUZ
Norveç'e gerçekleştirilen otonom elektrikli otobüs teslimatı hakkında konuşan Karsan CEO'su Okan Baş, "Kuzey Avrupa
pazarına ilk ihracatımızı 8 metrelik elektrikli otonom otobüsümüz e-ATAK ile gerçekleştirdik. Teslim ettiğimiz aracımızın Avrupa'da şehir içinde ilk yolcu taşıyacak otonom teknolojili bir otobüs olması sadece Karsan için değil Türk otomotiv sanayi için de büyük anlam taşıyor" dedi. Adastec CEO'su Dr. Ali Ufuk Peker
de, "Karsan ile ortaklaşa yürüttüğümüz, flowride.ai Seviye 4 otonom sürüş yazılımı platformumuza sahip Otonom e-ATAK aracı ile Norveç'te olmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
SEVİYE 4 OTONOM YAZILIMLARI ENTEGRE EDİLDİ
KARSAN Ar-Ge tarafından yürütülen Otonom e-ATAK'ta Türk şirketi ADASTEC'le de işbirliği yapıldı. ADASTEC'in geliştirdiği Seviye 4 otonom yazılımları, Otonom e-ATAK'ın elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi. Otonom e-ATAK, gücünü BMW
tarafından geliştirilen 220 kWh bataryalardan alıyor.