‘Kartal Büyük Dönüşümü’ 1.500 konuta çıkıyor

KartalOrhantepe Mahallesi'nde 955 konutluk dönüşümün toplam 150 bağımsız birimlik bölümünün temeli atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal sakinlerine 23 binada 500 dairenin daha inşaatına bu yıl başlanacağı müjdesini verdi.Orhantepe Mahallesi'nde 6 Şubat 2019'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesini hatırlatan Kurum, şunları söyledi: "O acı günün üzerinden 1 yıl bile geçmeden, TOKİ eliyle bu alanda 105 konut, 20 dükkan inşa ettik. Hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinden sonra alandaki vatandaşlarımıza ücretsiz riskli yapı analizi imkânı sağladık. İrtibat ofisimizi açtık. Taleplerinizi aldık. 'Ada bazında yapacağız. Etaplar halinde teslim edeceğiz' dedik. Söz verdik ve sözümüzü tutmanın heyecanını yaşıyoruz."Orhantepe'de toplam yatırım değeri 650 milyon lira olan, 811 konut ve 144 dükkan olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattıklarını ifade eden Kurum, "Tüm konutlarımızı ve dükkânlarımızı 2023 yılında teslim edeceğiz" dedi.Bir vatandaşın kentsel dönüşüm kapsamında verilen 1.150 liralık kira desteğinin yükseltilmesi talebi üzerine Kurum, desteklerin artırılması talimatını verdi.Bakan Kurum, "Esentepe'deki taş ocağının yerine 313 bin metrekare büyüklüğünde, Kartal Millet Bahçemizin yapımına başlıyoruz. İnşallah 2023 yılında, Dünya Çevre Günü'nde tamamlıyoruz, Kartal'a, armağan ediyoruz" diye konuştu.