Kasımda 27.7 milyarlık yatırıma teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın kasım ayında bin 196 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 27 milyar 763 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 39 bin 170 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 272 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 74 milyon lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 526 oldu. BOTAŞ
LİDER
Kasım 2021'de en yüksek teşvik belgeli yatırım 4 milyar 32 milyon lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
'den (BOTAŞ) geldi. BOTAŞ, İstanbul
'un Silivri
bölgesinde yıllık 4.60 milyar metreküp kapasiteye sahip yer altı doğal gaz depolama tesisi kuruyor.