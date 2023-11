Kasım ayına özel Excalıbur, CASPER Nırvana bilgisayarlarda VE CASPER Vıa telefonlarda indirim fırsatları

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, teknolojik ihtiyaçları performans ve kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Kasım ayına özel fırsatlar sunan Casper, Excalibur ve Casper Nirvana bilgisayarlarda, monitörlerde ve aksesuarlarda %10'a varan indirimi, Casper VIA telefonlarda ise %15'e varan indirimi casper.com.tr adresinden sağlayacak. Teknoloji tutkunları için cazip fırsatlar yaratan Casper, son teknolojiye sahip ürün modellerini avantajlı fiyatlarla casper.com.tr'de kullanıcılarıyla buluşturacak.

Excalibur ve Casper Nirvana Bilgisayarlarda Kasım Ayına Özel %10'a Varan İndirim

Bilgisayar sektörünün gün geçtikçe gelişmesiyle, bilgisayar kullanıcıları daha yüksek performanslı cihazlara ihtiyaç duyuyor. Intel ve Nvidia gücünün bir araya geldiği Excalibur bilgisayarlar, rakipsiz performansıyla kullanıcıların sahip olmak istediği tüm özellikleri bir arada sunuyor. Günlük yaşamlarında düzenli olarak mobil olan ve bilgisayarını aktif kullanan kişiler, Casper Nirvana bilgisayarlar sayesinde projelerini kolay bir şekilde takip ederken, zamanlarını da en verimli şekilde değerlendirebilecek. Kasım ayı boyunca casper.com.tr'de devam edecek kampanya, Excalibur ve Nirvana bilgisayar modellerine özel %10'a varan indirim avantajı sağlayacak.

Özgürlüğüne düşkün oyuncular için geliştirilen Excalibur, bütçe dostu fiyatıyla sınırsız oyun keyfini doyasıya yaşamayı mümkün kılıyor. Güç ve kalitesinden ödün vermeyen Excalibur, ömür boyu performans garantisiyle performans kayıplarının önüne geçiyor ve cihaz ömrünü korumaya destek oluyor. Bir bilgisayarda rutin olarak yapılması gereken bakımları ücretsiz bir şekilde sağlayan Excalibur, bilgisayarlarda ömür boyu performans garantisi kapsamında hizmet veriyor. Son teknolojiyi takip eden üstün özelliklerinin yanı sıra üst düzey performans sunan Casper Nirvana ise ince ve hafif yapısı sayesinde mobil kullanımı son derecece kusursuz bir hale getiriyor. Modern tasarım ve teknolojiye sahip Casper Nirvana bilgisayarlar, şık ve ergonomik tasarımıyla farklı kullanıcı gruplarına hitap etmeyi başarıyor.

Casper VIA Akıllı Telefon Modellerinde Kasım Ayına Özel %15'e Varan İndirim

Telefon dünyasının Türkiye'deki en güçlü temsilcilerinden olan Casper VIA telefon modelleri, yaratıcılığın sınırlarını keşfederek mükemmelliği hedefleyen kişiler için en iyi seçenekleri sunuyor. Gelişmiş özellikler, yüksek performans ve kameralarda kusursuz bir kaliteye sahip olan Casper VIA telefon modelleri, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor. Ürün ve fiyat dengesini en uygun şekilde koruyan Casper VIA telefonlar, performans ve kalitesiyle her kullanıcıya hitap etmeyi başarıyor. En yeni Android versiyonlarını barındıran Casper VIA telefon modelleri, yapay zeka destekli modelleriyle bir telefondan alınabilecek maksimum verimi kullanıcılarına deneyimletiyor. Casper VIA, geniş ve benzersiz renk seçenekleriyle, performans ve görünümden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için en iyi seçeneklerini bir araya getirdi. Casper VIA X30 Plus, Casper VIA X30 ve Casper VIA M35 telefon modelleri, Kasım ayına özel olarak %15'e varan, Casper VIA tabletlerde ise %7'ye varan indirim avantajıyla casper.com.tr'de satışa sunulacak.