Kaskoda indirim formülleri basit

Trafik ve kasko sigortalarında bir süredir artan fiyatlar tüketicinin tepkisi ile karşılaşıyor. Bir yandan araçların fiyatlarındaki artış, diğer yandan yedek parçadaki kur ve enflasyon etkisi öte yandan da maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle fiyatlar sıçradı. Ancak bu sarmaldan kurtulmanın yolları da var. A Para'da 'Güvenli Hayat' programına konuk olan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, muafiyetli kasko ürünü ve iyi sürücülerin sayısının artmasıyla bu maliyetin aşağı çekilebileceğini belirtti. Kasko muafiyeti olarak da bilinen uygulama, aracın hasar görmesi durumunda poliçe kapsamında hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanması anlamına geliyor.Yaşar, "Bizim fiyatlarımızdaki tavan fiyat uygulaması var ancak sigorta primlerini zam olarak yansıdı anlamına gelmiyor. Rekabet sebebiyle ve herkesin uzmanlık alanı sebebiyle sigorta şirketleri zaten piyasa fiyatını ayrıca belirliyor. Muafiyetli kaskoyu öneriyorum. Sigortalımız çeşitlendirilebilir tabi. Türk tüketicisinin de genel olarak bir alışkanlık var biliyorsunuz. En fonksiyonel cihazı almak isteriz kullanmayacak olsak bile. Kaskoda da çok sayıda çeşit ve türev ürün var. Ona rağmen tam kasko ya da geniş kasko olarak adlandırılan ama halk dilinde full kasko olarak bilinen kasko paketi tercih ediliyor" şeklinde konuştu.Tamamlayıcı sağlık sigortalarında sistemin oturduğu gibi muafiyetli kasko tarafında da oturabileceğini belirten Yaşar, "Nasıl sağlık sigortalarını bu yavaş yavaş oturmaya başladı. Her soğuk algınlığında her eczaneye gittiğimde her ilacımı da sigortadan karşılamayayım. Ben zaten hemen hızlıca cebimden alıyorum. Ya da sosyal güvenliğim var oradan karşılıyorum. Aynı şekilde ufak tefek, garajdan çıkarken arabanın tamponunu sürttüm, yani büyük hasara uğramayan ya da estetik bir takım kusurlarda kolayca kapatabilecek hasalarda muafiyetli alabilirler" dedi.SİGORTACILIĞIN havuz ve ölçek ekonomisi işi olduğunu belirten Yaşar, "Genellikle prim artışlarında iyi sürücü sistemden çıkıyor. İyi sürücüler sistemden çıkınca da geriye kalanlar için hayat daha da zorlaşıyor. Çünkü bu şekilde sigortacı havuzu iyi sürücülerde sistemde olduğu sürece toplam prim maliyetleri aşağıya gidiyor. Primlerin aşağıya gelme ihtimali daha da artıyor" dedi.