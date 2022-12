Kavcıoğlu: Rezervimiz şu an için 125 milyar dolar

MerkezBankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonu yükselten sebeplerin geride kaldığını söyledi. Katıldığı canlı yayında, SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:Enflasyon gerilemeye başladı. Baz etkisi dışında da aldığımız tedbirlerle enflasyondaki gerilemeyi hep beraber göreceğiz. Faiz indirimleri, dövizin stabil kalması da gerilemede etkili.Liralaşma stratejisi ile uyguladığımız politikalar enflasyonun bundan sonraki dönemde gerilemesinde önemli bir ivme sağlayacak. Kalkınmayı ötelemeden kalıcı fiyat istikrarını sağlamış olacağız. Baz etkisi geçen seneki spekülatif kur ataklarından sonra bir maaliyet oluştu. Şubattan sonra da savaşın etkisi ile bir enflasyon oluştu. Aralık ayında 1 ile 0-80 arası bir tarihsel ortalamamız var. Yılsonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Pandemi, birikmiş talepler, arz şokları, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar gibi uluslararası sorunlar fiyatlar üzerinde etki etti. Enflasyonu yükselten sebepler geride kaldı.Merkez Bankası, çeşiti kaynaklardan rezervi artan bir yer. Her gün artıyor. 150 ton altın Merkez Bankası rezervine geçti. Dünyada ilk 5'e giriyoruz. 2022 yılında dünyada rezervini artıran tek merkez bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Önceden müdahale Türkiye'de döviz alım satım ihaleleri ile yapılıyordu. Bunun çok netice vermediği görüldü yıllar içinde. Kamu bankası Hazine'nin işlemleri yapan bankadır. Siz bir işlem yapacaksanız elbette kendi bankanız üzerinden yaparsınız. Müdahaleler olur mu? Zaman zaman olur. Türkiye Merkez Bankası da ihtiyaç olursa yapar. Rezervimiz şu an için 125 milyar dolar.Berat (Albayrak) Bey'in bakanlığı döneminde altınların geri getirilmesi, Türkiye Ekonomi Modeli'nin başlangıcıdır. Biz şu an övünerek anlatıyoruz, ama o günlerde başladı. Rezervin ne kadar önemli olduğu görüldü.