Dünya Ticaret Merkezi, Malatya’nın 100 yıllık ihtiyacına cevap verecek

Malatya'ya ciddi katma değer sağlayan kayısının değerini artıracak olan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde sona gelindi. Merkezin Malatya'nın 100 yıllık ihtiyacına cevap vermesi bekleniyor. Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin ağustos ayı içinde hizmete açılması da planlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, güneşin altın yumurtası diye tarif edilen kayısının dünya pazarında hak ettiği yerinin alması, fiyat konusunda bir istikrar yakalaması için yapımına başlanılan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, şimdiden Malatya'nın ve Türkiye'nin prestij yatırımlarından biri haline geldi.

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde, 7 tip dükkân modeli ile dizayn edilen işyerlerinde vatandaşların tüm ihtiyacını karşılayacak sosyal alanlar projede yer alıyor. Konferans salonlarının, ofislerin, kayısı müzesinin yer aldığı merkezde ayrıca kayısı laboratuvar merkezi de yer alacak.

"MALATYA YAKIŞIR BiR TESİS OLACAK"

Konu ile ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Dünya Kayısı Ticaret Merkezi bölgede ve Türkiye'de ismine münhasır ve ismine yakışır bir vaziyette planlanmış, dizayn edilmiştir. Dünya kayısı başkenti 'Malatya'dır' diyoruz. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80'inin de Malatya'da üretildiğini düşünürseniz, Malatya'ya Kayısı Ticaret Merkezi yaptığınız zaman dünyaya hitap edecek şekilde yapmanız gerekiyor. Bu nedenle adını Dünya Kayısı Ticaret Merkezi koyduk. Hakikaten de dünya standartlarının üstünde bir yapı formatında bütün müştemilatıyla kütüphanesi, güvenlik merkezi, sağlık merkezi, konferans salonu, müzesi, sığınağı, ofisleri, banka şubeleri ve kayısıcı esnafımızın ticaretini yapacağı güzel ticarethanelerle Malatya'mıza yakışır bir Dünya Kayısı Ticaret Merkezi oldu." şeklinde konuştu.