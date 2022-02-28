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Giriş Tarihi: 1.3.2022

Kayyumlara yasal koruma getiriliyor

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Kayyumlara yasal koruma getiriliyor
AK Parti, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirketlerine atanan kayyumlara, haksız dava ve iddialar karşısında yasal koruma getiren bir düzenleme için düğmeye bastı. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak torba yasa teklifin bölünüp iki ayrı teklif olarak da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Teklifte faizsiz ev sahibi yapmayı hedefleyen ve kamuoyunda evim olarak bilinen kuruluşlara yönelik kapsamlı düzenlemeler yer alacak. Bunun yanı sıra TMSF ve BDDK ile ilgili de bazı düzenlemelere de torba teklifte bulunacak. Düzenlemeyle kayyımlara ilişkin yasal güvence getirilecek. Böylece haksız dava ve ithamlara karşı koruma sağlanacak. Bu güvenceler TMSF ve BDDK personeline sağlanan korumaya benzer olacak.
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Kayyumlara yasal koruma getiriliyor
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