Altın ile birlikte artışa geçti: Fiyatını duyan şaşırıyor!





"BU TESPİHLER EL ÖRMESİYLE YAPILIYOR"



Eskişehir'de uzun yıllardır gümüşçülük yapan İpek Ersöz, kazaz tespihlerin satış fiyatının gümüşün gramındaki artışla daha da arttığını ifade etti. Meraklılarının ilgi odağı olan kazaz tespihlerin orta yaş kesimine daha çok hitap ettiğini belirten Ersöz, "Bu tespihler el örmesiyle yapılıyor. Kazaz tespihler bin ayar gümüşten yapılıyor. Genel olarak kullanım amaçlı alıyorlar. Fiyatları yüksek olduğu için hediye almak istemiyorlar. Koleksiyon yapanlar da sıkça tercih ediyor. Güzel ve değerli bir tespih modeli olduğu için koleksiyonlarında yer almasını istiyorlar. Normalde gramını 30 liradan hesaplıyorduk. Fakat şu anda altınla birlikte gümüşte çok yükseldi. Bin ayar gümüş olduğu için gramını 50 liradan hesaplıyoruz. Fiyatları da bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.