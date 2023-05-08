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Giriş Tarihi: 9.5.2023

Kemal Derviş hayatını kaybetti

Kemal Derviş hayatını kaybetti
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Derviş, rahatsızlığı dolayısıyla uzun süredir ABD'de tedavi görüyordu. 1949 yılında İstanbul'da doğan Derviş, İngiltere'de ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. ABD'de doktorasını yapan Derviş, bu alanda üniversitelerde dersler verdi. 1977 yılında Dünya Bankası'ndaki kariyerine başlayan Derviş, 1996 yılında bu kurumun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi. Derviş, 2001 ve 2002'de yaşanan mali krizler sonrasında Türkiye'ye davet edildi. Derviş, 2001-2002'de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.
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Kemal Derviş hayatını kaybetti
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