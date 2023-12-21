Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Marmara Bölgesi’yle ilgilenecek

Turkuvaz Medya Grubu tarafından gerçekleştirilen '21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, İstanbul özelinde hazırlanan kentsel dönüşüm çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü açıklanacağını hatırlatarak, "600 bin riskli yapı var. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik bakanımız başkanlığında uzun çalışmalar yaptık ve Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Bu cumartesi İstanbul için yüzyılın dönüşümünü kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Cumhurbaşkanımız tarafından İstanbul'la ilgili yeni yol haritamız açıklanacak" dedi. Bakanlık bünyesine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulduğunu vurgulayan Tuzcuoğlu, başkanlığın sadece İstanbul özelinde Marmara Bölgesi'yle ilgileneceğini söyledi. Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen zirvede açıklama yapan bulunan Tuzcuoğlu, "Bugün şehircilik insan ve toplum açısından son derece kilit, katmanlı bir hale geldi. Artık şehir dediğimiz şey bir medeniyet vitrini" dedi. 1994 yerel seçimlerinde Türkiye'de belediyecilik ve şehircilik anlayışında çok büyük bir değişimin başladığını hatırlatan Tuzcuoğlu, "Bu Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başlayan bir süreç. Şehirlerimizin problemleri yavaş yavaş toparlanmaya, çözülmeye başladı. Durgun suya atılmış taş misali aynı şey Anadolu şehirlerinde de dalga dalga yayıldı ve tüm Türkiye'yi etkiledi" açıklaması yaptı.Sıfır Atık Projesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir proje olduğunu anlatan Tuzcuoğlu, "432 milyon ağaç kurtarıldı. 108 milyon varil petrolden tasarruf edildi. Yüzde 13 olan geri kazanım oranımız yüzde 35'e çıktı. 2035'te yüzde 60'lara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Ulusal akıllı şehirler stratejisi ve eylem planı hazırladıklarını söyleyen Tuzcuoğlu, şu açıklamayı yaptı: "2024-2030 yıllarını kapsayacak şekilde yeniden yapılandıracağız. 6 Şubat depremleri bize bir kez daha gösterdi ki, 2000 yılı öncesinde yapılan tüm yapı stokunun güncellenmesi zaruridir. Şu anda 11 şehirde bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. 81 ilimizi deprem bölgesi kabul ederek çalışmalarımızı yürütmek zorundayız."2012'den itibaren 2.2 milyon bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını vurgulayan Tuzcuoğlu, "400 bini de devam ediyor. Bu konuya 480 milyar TL kaynak ayırdık. Toplamda 36 milyon bağımsız bölümün 6 milyonu risk altında, 2 milyonunun acil dönüşmesi gerekiyor. 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü İstanbul'da tamamladık ama yetmiyor, hızlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Zirvenin açılış konuşmasını yapan A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül ise ülkelerin küreselleşme süreciyle birlikte herhangi bir yerdeki en ufak değişimden etkilendiğini söyledi. Buna bölgesinde söz sahibi olan ülkemizin de dahil olduğunu hatırlatan Algül, "Yerel yönetimlerin ve belediyecilik hizmetlerinin memnuniyet ölçüsündeki etken, kalite ve verimlilik. Bugün belediyeciliğin kapsama alanı içinde sadece ulaşım, imar, altyapı ve temizlik gibi hizmetler yok. Toplumun sosyal gelişim çağrısına yanıt verme görevi de var" diye konuştu.