Keşfin ateşi 3 yıldır Karadeniz’de yanıyor

TPAO'nun, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki keşfe ilişkin yapılan paylaşımda, "Bugün, Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfimizin yıl dönümü. 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif. Milli imkanlarla yapılan ilk derin deniz keşfi." ifadelerine yer verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfedildiğini açıklamıştı.
Bugün, Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfimizin yıl dönümü 🔥🇹🇷— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) August 21, 2023
📆21 Ağustos 2020
📍Sakarya Gaz Sahası - Tuna-1
📌2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif
📌Millî imkânlarla yapılan ilk derin deniz keşfi#TPAO #EnerjideBağımsızTürkiye pic.twitter.com/q61jPlkZcy