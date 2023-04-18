KGF limiti 400 milyara çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlerin yaralarını sarmak için birçok adım attıklarını belirtti, "AFAD'a bugüne kadar 40 milyar liradan fazla nakit aktarımı gerçekleştirdik" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Nebati, deprem bölgesine 650 bin konut inşa edileceğini anlattı. Bakan Nebati, "Çalışanları konteynerlerde ikamet eden KOBİ'lerimize konteyner başına 30 bin lira olmak üzere 10 konteynere kadar destek veriyoruz. Toplam 20 milyar lira kefalet limiti olan Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi ve Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi'ni ivedilikle hayata geçirdik. KGF paketlerinin hacmini de 250 milyar liradan 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak üzere vatandaşlarımızın istifadelerine sunacağız" diye konuştu.Mersin'in Tarsus ilçesinde de AK Parti'nin programına katılan Nureddin Nebati, burada yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Nebati, "Sen Londra'daki bir lokantada fon yöneticilerinin en alt kademesiyle görüşürken biz Londra Büyükelçiliği'nde 45 trilyon dolara hükmeden yöneticilerin patron ve CEO'larıyla toplantı yaptık. 'Emredersiniz', 'Siz bilirsiniz' demedik" dedi.