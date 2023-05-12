Milyonlarca işçi, memur, emekliye arka arkaya müjdeli haberler gelirken, temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da artacak. Kıdem tazminatı tavanı 30 Haziran'a kadar 19 bin 982 lira olurken, emeklilik tarihini kıdem tazminatı farkını dikkate alarak belirlemekte fayda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı zamla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan yüzde 85 zamla 22 bin liraya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde maaş zamları, asgari ücret, emekli ve memur maaşları refah payı ile belirlenecek. Memurlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı kadar ocak-temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Memur zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı belirlenirken yüzde 45'ten az olmamak kaydı ile yeni düzenlemeler yapılacak. Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.Yapılacak zamlarla birlikte kıdem tazminatı tavanı 30 Haziran 2023'e kadar 19 bin 982 lira olurken, 1 Temmuz'da kıdem tazminatı tavanı artacak. Kıdem tazminatı hak eden çalışana yapılacak ödemelerdeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Bu tavan ocak ve temmuz ayında yükseliyor. Tavan artınca çalışanların eline geçen tazminat da artıyor.