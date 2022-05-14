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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Kimya alanında yerlileşme hamlesi

BETÜL USTA BETÜL USTA
Kimya alanında yerlileşme hamlesi
Türk ihracatının lokomotif sektörlerinden kimya alanında test ve analiz ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılayacak ve yeni nesil bir ekosistemi oluşturacak Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) için imzalar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KTM'nin sektörün ihtiyaç duyduğu 209 testi, yerli ve milli imkanlarla, uluslararası standartlara uygun şekilde yapacağını belirterek "Kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden bir olacak bu merkezde kimya teknolojileri geliştirecek yenilikçi start-uplar filizlenecek" dedi. KTM'nin sektörün ihtiyacı olan test-analiz süreçlerini hızlandıracağını belirten Varank, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltacağını ifade etti.
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Kimya alanında yerlileşme hamlesi
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