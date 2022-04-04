Kimya ihracatı ilk çeyrekte 7,5 milyar doları aştı

Kimya sektörü mart ayında gerçekleştirdiği yaklaşık 3 milyar dolar ihracat ile lider sektör oldu.

Kimya sektörünün mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Şubat ayında sektörümüz ihracatını en çok artıran sektör olmuştu. Mart ayında da performans artışı devam etti ve en çok ihracat yapan birinci sektör konumuna ulaştık.

Aynı zamanda yine en çok ihracatını artıran sektör olduk. Geçen yıl Mart ayında 2 milyar dolar civarında olan sektör ihracatımız bu yıl Mart ayında 3 milyar dolara yükseldi. İhracatımız geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 50 arttı.

Ocak-Mart dönemi ise 7,5 milyar dolara ulaşan sektör ihracatımız yüzde 40'ın üzerinde büyüdü. Mart ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz sektör plastikler ve mamulleri oldu. En çok ihracat yaptığımız ilk üç ülke ise Hollanda, İtalya ve Romanya oldu. Sektörümüzü zorlu koşullara rağmen sektörel birinciliğe taşıyan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Bu başarı bizlere gurur veriyor. Bu yıl 28 milyar dolar hedefimizi aşmak için tüm gayretimizle üretmeye ve ihracata devam ediyoruz. 2030 hedefimiz doğrultusunda kalıcı olarak sektörel birinciliğe ulaşmak, toplam sektörel ihracatımızı 50 milyar dolar üzerine ve birim kilogram ihracat değerimizi 1,5 doların üzerine çıkarmak için yeni dönemde de yeni projelerimizle sektörümüzü güçlendirmeye devam edeceğiz. Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) başta olmak üzere ihracatçılarımızın ihtiyacı olan tüm konularda ihtiyaçlarını karşılayacak projelerle sektörümüzü sürdürülebilir bir vizyon doğrultusunda büyütmeye devam edeceğiz. Ayrıca kimya sektörümüzün alt sektörlerinin her birinin İhracatçı Birliği kimliği kazanması ve birleşik olarak İKMİB'in kendi Genel Sekreterliğine kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda başlattığımız girişimlerimizin başarılı sonuçlanması için de takipte olacağız" dedi.