Kimya sektöründen 9 ayda 25,5 milyar dolarlık rekor ihracat

"EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞEN İHRACATLA 7 KERE ÜST ÜSTE BİRİNCİ SEKTÖR OLDUK"

Kimya sektörünün Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz Eylül ayında gerçekleştirdiği 2,9 milyar dolarlık ihracat ile üst üste yedinci defa birinci sektör olmayı başardı. Ocak-Eylül döneminde ise ihracat liderliğini koruyor. Dokuz aylık dönemde sektör ihracatımız yüzde 40,2 artış ile 25,5 milyar dolara ulaştı. İçinde bulunduğumuz küresel gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda bu başarı daha önemli hale geliyor. Bu açıdan tüm ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle enerji arzı sıkıntısı, hammadde ve enerji maliyetlerimize ciddi bir yük oluşturuyor. Küresel ekonomide durgunluk ve resesyon beklentileri söz konusu.