Dev yatırım: Kınık’ta SİHA ve F16 Savaş uçaklarına parça üretilecek

Ege'nin en bereketli topraklarından birine sahip İzmir'in Kınık ilçesi tarımın yanı sıra sanayi sektöründe de büyümeye devam ediyor. Konumu itibariyle özellikle İstanbul ve limanlara yakınlığı ile yatırımcıların her geçen gün ilgisini çeken Kınık, yeni bir yatırıma daha ev sahipliği yapacak.

TEMELİ BAKAN VARANK ATTI

Kınık Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu alanda hizmet verecek olan fabrikanın temelini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, canlı bağlantı yaparak attı. Kınık'taki temel atma törenine ayrıca Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, Kınık OSB Bölge Müdürü Mert Ali IŞIK, Ak Parti İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, CSC Makina Şirket Sahibi Can Ergün, BKD Tarım Şirket Sahibi Ali Mazman ve Ziraat Bankası Müdürü Cem Öncüer katılım sağladı.

İHA SİHA VE F 16'LARA PARÇA ÜRETECEK

Temeli atılan fabrikanın faaliyete geçmesi ile birlikte Kınık Savunma sanayisinde önemli bir konuma sahip olacak. İHA, SİHA ve Denizcilik (Marine) sektörüne yönelik parçaların üretimi artık Kınık Organize Sanayi Bölgesinde üretilecek.



Bölge ve ilçe ekonomisine önemli bir katkı sunacak olan Savunma sanayi fabrikası ayrıca istihdam açısından da ilçeye nefes olacak.





250 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

İlk aşamada 100 kişinin tamamlandığında ise 250 kişinin istihdam edileceği yatırımın, yerli ve milli üretim modelinin somut bir örneği haline gelerek, yüksek katma değeri ve ileri teknolojisi ile bölgede kalkınma ve gelişmeyi beraberinde getirmesi bekleniyor.

HER YERE YAKIN

Kınık Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçecek olan firma sahibi Can Ergün, "Biz burada katma değerli kompozit ürünler üretmek için bir fabrika kurmaktayız. Burada savunma havacılık sektörüne yönelik yüksek teknoloji yani karbon fiberden parçalar ekipmanlar üretmeyi planlamaktayız. Kınık lojistik olarak her yere yakın bir yer ayrıca burada aldığımız destekler hem OSB olsun hem Belediye olsun hem de buranın Coğrafi konumu sebebi ile Kınık'ı tercih etmedeki başlıca sebeplerimiz oldu. Yavaş yavaş artmak üzere ilk etapta 100 kişiye kadar bir istihdam gerçekleştireceğiz buradaki istihdamın belli bir kısmında kadın çalışanlara öncelik vermeyi istiyoruz. 200-250 kişilere ulaşmayı hedeflemekteyiz." dedi.

41 SANAYİ PARSELİ

Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan yatırımdan memnun olduklarını belirten Kınık Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, "726 dönüm sanayi parseli olan 41 sanayi parseli olan Kınık Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün avantajlı konuma geliyor. Gerek İstanbul otoyoluna yakın olması gerek Çandarlı limanı nedeniyle talebi daha çok arttırıyor. " şeklinde açıklamada bulundu.

İLÇEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Kınık ilçesine yapılan yatırımın tüm ilçe ve bölge halkına hayırlı ve de uğurlu olmasını dileyen Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ise, Katma değeri yüksek olan bir işletme açılacak iş istihdamı sağlayacak burada organize sanayi bölgemizin büyümesinde emeği geçen başta sanayi bakanımıza genel başkan yardımcımız Hamza Dağ'a ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum işletmeler Kınık'ta açıldıkça Kınıklı gençlerimiz iş bulacak, iş istihdamı artacak ayrıca Milli sanayimizde İHA ve SİHA'ların kompozit yapılması da Kınık açısından stratejik bir öneme sahip olduğu için de ayrıca mutluyuz." dedi.

2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETE GİRECEK

Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi ise yapılan yatırımın Milli savunma sanayimiz için çok önemli olduğunu, Kınık'ın gelişen Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte ülkenin parlayan yıldızı olacağına inandıklarını söyledi. Kınık'taki bu önemli yatırımın, 2023'ün ilk çeyreğinde faaliyete geçerek hizmet vermesi bekleniyor.