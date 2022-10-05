Kiralık evlerde istenen şartların dozu kaçtı

İstanbul'da yüksek fiyatlarla evini kiraya vermek isteyen ev sahipleri, alacaklarını garanti altına almak için yeni şartlar ortaya koymaya başladı. Başakşehir'de bulunan bir ev ilanında; kiracının kredi notu ibraz etmesi zorunlu tutulurken, Beşiktaş'ta bulunan bir başka kiralık evden ise 4 aylık peşin kira, 2 depozito, 1 yıllık aidatın peşin ve 30 bin liralık senet alınacağı ilan şartlarında yer aldı. Ev sahiplerinin yaptırımla karşı kaşıya kalabileceğini hatırlatan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hukuka aykırıdır bu. Kimse kimsenin maaşını, sabıka kaydını sorgulayamaz. Bu bilgileri vermek zorunda değiller" dedi. Anormal taleplerle karşılaşıldığında şikâyet edilmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Artık işin dozunu kaçırdılar. Neredeyse sabıka belgesi, yer kağıdı isteyecekler. Kanunlara aykırı sözleşme mi olur? Kiracı seçmek ne demek? Yani pazarcıdan karpuz mu seçiyorsunuz?" dedi.