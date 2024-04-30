Kiralık IBAN yasa dışı bahise uzandı

SABAH'ın gündeme getirdiği ve Maliye Bakanlığı'nın da üzerinde yoğunlaştığı IBAN ile ticarette ortaya çıkan 'Kiralık IBAN'ların bir benzerinin yurtdışı merkezli sahte bahis sitelerinde de yaşandığı ortaya çıktı. Genellikle dikkat çekmeyecek gençler, işsizler ya da emekli kesimlerin tercih edildiği kiralık IBAN'larda kazanç 30 ila 100 bin liraya kadar çıkıyor. Kiralık IBAN'lar üzerinden milyonlarca dolarlık para trafiği dönüyor.Tahsilat ise bankamatiklerde yapılıyor. Bahis çetelerinin üyeleri ile buluşan kiralık IBAN sahibi parasını bankamatikten, meblağ yüksekse şubeden çekip üyeye veriyor. Kiralık IBAN sahipleri hesaplarını onlarca kişiye kullandırtabiliyor. Günde 50'ye yakın bankamatik işlemi dahi yapabiliyor. Kiralık IBAN arayanlar genelde bu kişileri internet üzerinden buluyor. Yüksek kazançlı ek iş ilanları üzerinden gerçekleşen buluşmaların çoğu bu kapıya çıkıyor. Türkiye'deki yasa dışı bahis ve kumar gibi yapıların merkezinin çoğu yurtdışında.Ancak bayilik yapılanmasına benzeyen işleyişleri bulunuyor. Türkiye'de ek bir uzantıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılıyor. Bu siteler üzerinden yeni bir domain alınıyor ve oyunlara yeni oyuncular çekilmeye çalışılıyor. Sisteme çekilen oyuncu sayısı ve oyun hacmi üzerinden komisyon alınıyor. Kaçak bahislerin iddaa oranı, resmi bahis sitelerine göre çok daha yüksek. Ayrıca gençleri çekmek için önden kredi almak da mümkün. Bu oyun ve bahis siteleri, gençler arasında dalga dalga yayılıyor. Gençler, önce baba ya da dedelerini mobil bankacılığa taşıyor ardından da onlardan habersiz bu sitelere para gönderiyor. IBAN'ları da bahis çetelerine kiralıyor.7258 sayılı Kanuna göre, yasadışı bahis cezası alanlar hakkında 5.000 bin liradan 20.000 liraya kadar idari para cezasına hükmediliyor. İdari para cezalarına karşı "genel itiraz yolu" Kabahatler Kanunu madde 27 ile düzenleniyor. Ancak organize yapılar söz konusu olduğunda işin rengi de değişiyor. Buna aracılık edip kazanç elde edenlere hapis cezası uygulanıyor.