Kirayı fahiş artıranlar savcılığın radarında

Deprembölgesinden en çok göç alan illerden Ankara'daki fahiş kira artışları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında mercek altına alındı. Gayrimenkul satış ve kiralama ilanı siteleri incelenerek, deprem öncesi ve sonrasındaki fiyatlar karşılaştırılıyor. Fiyat artışına neden olanlara yönelik 'fiyatları etkileme' suçundan soruşturma yürütülerek, dava açılabilecek.Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, konut satış ve kira artışlarını mercek altına aldı. Bu kapsamda gayrimenkul satış ve kiralama ilanı verilen tüm sitelerden veriler toplandı. Veriler, tek tek incelenip, deprem öncesi ve sonrasındaki fiyatlar analiz ediliyor. Ekipler, Ticaret Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve 112'ye yapılan ihbarları da bir araya getirerek tek tek inceliyor. Analiz ve tespitler sonucu fiyat artışına neden olduğu belirlenenler hakkında, TCK 237'nci maddesi kapsamındaki 'fiyat etkileme' suçundan soruşturma yürütülerek 1 ile 3 yıl arasında hapis talebiyle dava açılabilecek. Avukat Beyza Nur Çatal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bu çalışma kapsamında deprem sonrasında fahiş fiyat artışı yapanlar internet sitelerinden tespit edildikten sonra bunlarla ilgili TCK 237'nci maddesi gereği fiyatları etkileme suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verilmesi söz konusudur" dedi.Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçan da depremden sonra ev kiralarında yüzde 50 ila 150 arasında artış olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışması bu artışın önüne geçer, diye düşünüyorum. Son zamanlarda fırsatçılar, ilan sitelerinden ilanlarını çekiyor" diye konuştu.Mali Şube ekipleri fiyatları fahiş şekilde artıran ilanları tespit etti. İhbarda bulunanların müşteki olarak ifadesi alındı. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile yazışma yapılarak, e-Ticaret sitelerinde yüzde 10'dan fazla zam yapan ilanların verileri istendi. TÜİK'in konut artış endeksi verileri de alındı. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ile emlak endeksleri çıkarılacak. Rayiç bedeller üzerindeki ilanlar tespit edilip, mülk sahibi ve aracılar hakkında şüpheli tespiti yapılacak.