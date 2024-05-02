Kırsaldaki kadınlara dijital rehberler geliyor

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Hatay Kadın Girişimciler Kurulu tarafından desteklenen projeyle kentteki kadın kooperatifleri, kırsalda faaliyet yürüten aile işletmeleri ve küçük ölçekli tarım üreticilerine dijital yetkinlik kazandırılması hedefleniyor. İnternette kendi markasına kurmak isteyen üreticilere de her aşamada destek olacak çalışma, köylerde potansiyelini kullanamayan küçük işletmelerin hem sürdürülebilir bir büyümeye kavuşmasına hem de uluslararası pazarlara açılarak ihracat yapmasına imkan tanıyacak. Uygulama kapsamındaki mentörler ise vakfın gönüllüsü olan ve alanında uzman isimlerden oluşuyor. Tanıtım toplantısında çalışma ile ilgili detayları paylaşan Tohumluk Vakfı Proje Sorumlusu Zeynep Varol Aksoy, bölgede yenilikçi bir dönüşüm uygulaması başlattıklarını ve pilot il olarak Hatay'ı belirlediklerini dile getirdi.