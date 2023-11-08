Kırtasiye ihracatında ilk 4’teyiz

Türkiye'de bir kuşak için görsel ikon sayılabilecek kartpostal koleksiyonlarıyla hafızalarımızda yer edinen Keskin Color, şirketin 2. kuşak yöneticileri ile büyüdü ve kırtasiye sektörünün en büyük şirketlerinden biri oldu. 2000'li yılların başından itibaren yönetim kadrolarına katılan ailenin 3. kuşak yöneticileri ise şirketi dünya ligine yükseltmeye hazırlanıyor. Keskin Color'un 3. kuşak yöneticilerinden Genel Müdür Duygan Öztaş, Keskin Color'un 20 yıldır yurtdışında fuarlara katılan, dünya çapında benimsenen kalite standartlarına uyum sağlaması nedeniyle tercih edilen bir marka haline geldiğine dikkat çekti. Öztaş, farklı coğrafyaların ihtiyaçlarını karşılayacak esnek ve hızlı üretim teknikleri, uluslararası kalite sertifikasyonları sayesinde zamanında, kaliteli ve pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünleri piyasaya sunduklarını dile getiriyor. Pandemi sonrasında özellikle Uzakdoğu'daki tedarikçilerin ticarete geri dönebilmek amacıyla agresif fiyatlar teklif ettiğini gördüklerini söyleyen Duygan Öztaş, lojistik ve kalite açısından katma değerli hizmetlerle müşteri sadakatini korumaya ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.Kırtasiye sektöründe ihracat sıralamasında 4. sırada olduklarını vurgulayan Öztaş, "İhracatımızın ciromuz içindeki payı yüzde 30 civarında. Bu payı 2028 yılına kadar yüzde 50'ler seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz. Kuzey Amerika'daki ihracat hacmimizi büyütürken Afrika pazarına yeni ülkeler eklemek istiyoruz. Yunanistan, Almanya, İngiltere, Kuveyt en fazla ihracat yaptığımız ülkelerden. Yıllık ihracat rakamımız 5 milyon dolar düzeyinde. Önümüzdeki 10 yıl için en büyük hedefimiz bir dünya markası haline gelebilmek" dedi.