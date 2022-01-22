Kış turizminde 2019 yakalandı

Önceki
gün başlayan sömestir tatili otelleri doldurdu. İki haftalık tatil boyunca kayak otelleri ve termallerin doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı. Bu dönemde çocuklar için özel etkinlikler düzenleyen Antalya
'daki açık otellerin de doluluk oranları yüzde 80'lere çıktı. Bu hareketlilik, turizmde sektörün en parlak yılı olan 2019 rakamlarının yakalanacağına dair umut verdi. Hatırlanacağı üzere Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, 2022 yılı için, "Turizmde en parlak yıl olan 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.
FİYATLAR YÜZDE 40 ARTTI
Sektörün önde gelen turizmcileri, bu yılın ilk 20 günlük döneminde 2019'u yakaladıklarını belirtti. Kovid nedeniyle insanların evde kalmaktan bunaldıklarını anlatan sektör oyuncuları, "Geçen yıl sömestirde de hareketlilik olmuştu ancak aşılanma oranları düşük olduğu için tedirginlik vardı. Şimdi Omicron
varyantı var ancak hafif seyrettiği için insanlar tatile çıkmak istiyor. Bu yıl kış turizminde 2019 rakamlarına ulaşıldı hatta bazı bölgelerde aşılacağını öngörüyoruz" dedi. Sömestirin özel bir dönem olduğunu vurgulayan turizmciler, bu dönemde fiyatların geçen yıla göre ortalama yüzde 40 arttığını aktardı.
500 BIN MISAFIR AĞIRLAYACAĞIZ
Erciyes
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı
, dağdaki otellerin tamamının yüzde 100 doluluğa ulaştığını, şehir otellerinin de doluluk oranlarının yüzde 80'lerde seyrettiğini kaydetti. Cıngı, "Dağ otellerine aylar öncesi rezervasyonlar geldi. Yeni talebi karşılayamıyorlar. Ancak şehirden dağa ulaşım çok kolay. Şu anda şehir otellerine de güçlü bir talep var. Erciyes'te sömestrde günübirlikler dâhil 400 ila 500 bin civarında misafir ağırlayacağız. İç turizmde 2019 yılı rakamlarını yakaladık. Bu yılı pandemi öncesi rakamlarla kapatırız hatta yabancı turist sayısında 2019 yılını da aşarız" şeklinde konuştu.
YENİDEN 30 EURO BANDINA ÇIKTIK
DENİZLİ Turistik Otelciler Ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen
, şehirdeki termal otellerin doluluklarının ortalama yüzde 80'lerde olduğunu kaydetti. Son dakika rezervasyonlarının da geldiğini anlatan Şen, "Talepten çok memnunuz. Gelirde ve kişi sayısında geçen yılın yüzde 50 üzerinde bir artış yakaladık. Kişi sayısında 2019 yılının yüzde 20 gerisindeyiz ancak gelirde 2019 yılını yakaladık. 2019'da oda fiyatları kişi başı günlük 30 euroydu. Bu fiyat 2021'de 20 euroya düşmüştü. Yeniden 30 euro bandına çıktık" diye konuştu.
ANTALYA'DA ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER
AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı ve Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'daki otellerin yüzde 30'unun açık olduğunu belirterek, "Bunların doluluk oranı sömestrede yüzde 80'leri buldu. Bu doluluğun yüzde 50'sini yerli turistler sağlıyor" dedi. Bu dönemde otellere gelenlerin spa, kapalı havuz, spor gibi imkânlardan faydalandığını anlatan Kavaloğlu, "Aynı zamanda birçok otel çocuklar için özel etkinlikler hazırladı" diye konuştu. Sınava hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflar için de Limak otelleri özelinde sessiz odalar hazırladıklarını anlatan Kavaloğlu, "Çocuklar burada etüt yapıyor. Aileleri de dinleniyor" ifadelerini kullandı. Antalya özelinde 2019 rakamlarına yılın ilk 20 gününde yaklaştıklarını anlatan Kavaloğlu, "2019 yılının ilk 20 gününde Antalya'ya 97 bin kişi gelmişti. Bu yılın ilk 20 gününde ise 92 bin kişi geldi" dedi.
ANLIK TALEPLER ÇOK YÜKSEK
KAYA Palazzo (Dorukkaya- Kartalkaya) Bölge Müdürü Yusuf Avcı, son dönemde artan kar yağışının rezervasyonları da hızlandırdığını belirterek, "Bu hafta için bölgede doluluk ortalaması yüzde 85. Ancak son dakika talepleri geliyor. Dolayısıyla bu haftayı yüzde 90'ın üzerinde kapatırız. Önümüzdeki hafta içinse talep şu an yüzde 80'lerde. Ancak çok fazla anlık talep var" dedi. Geçen yıla göre fiyatların TL bazında yüzde 40 arttığını anlatan Avcı, bunun talebi olumsuz etkilemediğini kaydetti. 2019 yılına göre de sezonu değerlendiren Avcı, "Rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Aksi bir durum gelişmezse 2019 yılını yakalarız" diye konuştu.
CİRO VE DOLULUKTA 2019'U AŞARIZ
DEDEMAN Palandöken Hotel Genel Müdürü Veli Tuzak, bölgede iki haftalık tatil için her iki otellerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirterek, yeni talep alamadıklarını ifade etti. Fiyatların geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 80 arttığını anlatan Tuzak, "Dağdaki otellerde günlük oda fiyatları 3 bin TL'den başlayıp 10 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi. Bu yıl iyi bir sezon geçireceklerini aktaran Tuzak, "Gelen talepten yola çıkarak bu kış Palandöken'de hem doluluk hem de ciroda 2019'u aşacağımızı öngörüyoruz" diye konuştu.