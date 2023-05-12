Kısa kolon ve asma kata izin yok

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bir yandan kentsel dönüşüm seferberliği ile yapı stoku yenilenmeye çalışılırken, yapılardaki sağlamlığı artırarak, can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik ilave tedbirler içeren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimizi güncelledik" dedi.Yönetmelikteki en dikkat çekici düzenlemelerden biri, yeni mezun inşaat mühendislerinin hazırlayabileceği statik projelerin zemin kat hariç 4 kat ile sınırlandırılması oldu. Zemin +4 kattan fazla 8 kattan az olan statik projeleri hazırlayacak inşaat mühendisleri için en az 3 yıl, 10 bin metrekare ve 4 farklı proje tecrübe şartı aranacak. Konut olarak kullanılan yapılarda ticari zemin kat yüksekliği 4.5 metreyi geçemeyecek, kısa kolon oluşturulmayacak, zemin artı 4 katlı yapılarda kapalı çıkma ve asma kat yapılamayacak. Birbirleriyle bitişik olan yapıların çekiç etkisi oluşturmasına karşı deprem derz boşluğu kadar mesafenin parsellerin sınırından itibaren bırakılması zorunlu olacak. Kamuda veya üniversitelerin mimarlık bölümlerinde ya da meslek odasına kayıtlı serbest mimar olarak en az 5 yıl mesleki tecrübe bulunma şartı aranacak.