Kızıldeniz ısınıyor

Kızıldeniz'de ABD güçleri ile Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler arasında gerilim artıyor. Tahran yönetimi Kızıldeniz'deki gemilerini korumak için bölgeye donanma gemisi gönderme kararı aldı.İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansında yer alan habere göre, Elburz savaş gemisi Bab el-Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdi. Tasnim, İran savaş gemilerinin 2009'dan bu yana nakliye rotalarını güvence altına almak için bölgede faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.New York Times'a göre de Biden yönetimi Yemen'deki Husilere saldırı konusunda yoğun bir baskı altında. Haberde Pentagon'un olası bir operasyona hazır halde beklediği ileri sürüldü.Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps da The Telegraph gazetesi için "Kızıldeniz'i korumalıyız" başlıklı bir yazı yazdı. Shapps, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ülkesinin Husilere karşı 'doğrudan harekete geçmeye hazır olduğunu' söyledi.Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk de önceki gece yeniden Husi saldırısına uğradı. Maersk'in yardım çağrısına yanıt veren ABD Donanması Husi botlarını batırırken Maersk, Kızıldeniz nakliyesini durdurdu.Maersk'e düzenlenen son saldırı ABD'nin denizcilik şirketlerine küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin geçtiği Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz'den geçmenin güvenli olduğuna dair güvence verme çabalarını baltaladı.Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.