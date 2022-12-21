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Giriş Tarihi: 22.12.2022

Kızılelma’yı uzayda arıyoruz

Arçelik’in Bolu’daki fabrikasında ürettiği pişirici cihazlar, 122 ülkeye ihraç ediliyor. Beko markasıyla Batı Avrapa’da lider olan şirketin hedefi dünya mutfak aletleri pazarından aldığı payı daha da artırmak

Kızılelma’yı uzayda arıyoruz
Türkİye, teknoloji girişimciliğinde 2030 hedeflerini belirledi. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile 100 bin tekno girişim oluşturulacak. Bu kapsamda TURCORN100 programı da start aldı. Programla 2030'da 1 milyar değerlemeyi aşan 100 Turcorn çıkarılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TURCORN100 programında terzi usulü destek modelini uygulayacaklarını söyledi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Kızılelma'nın yaklaştıkça uzaklaşan bir menzil olduğunu ifade ederek "Bizler de Kızılelma'yı ülkemizin uzay serüvenine destek olmak maksadıyla kurduğumuz girişimde arıyoruz. Yörünge transfer araçları ve alçak yörünge uyduları üzerine yaklaşık bir yıldır çalışmaya başladık" dedi.
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Kızılelma’yı uzayda arıyoruz
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